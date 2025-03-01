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رياضة

الدوري الإيطالي، أودينيزي يتقدم على بارما بهدف في الشوط الأول

أودينيزي الايطالي،
أودينيزي الايطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة أودينيزي وبارما، بتقدم الأول بهدف دون مقابل، على ملعب فريولي، ضمن مواجهات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم 

أحرز هدف أودينيزي فلوريان توفين في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

تشكيل أودينيزي أمام بارما

دخل فريق أودينيزي مباراته أمام بارما في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دانييلى باديللى  

الدفاع: كينجسلي إيهزيبو - جاكا بيول - عمر سولات - حسن كمارا 

الوسط: آرثر عطا - ساندي لوفريتش - يسبر كالستروم - يورجن يكيلينكامب - 

الهجوم: فلوريان ثاوفين - لورينزو لوكا

بارما الايطالي، فيتو
بارما الايطالي، فيتو

تشكيل بارما أمام أودينيزي

فيما دخل فريق بارما مباراته أمام أودينيزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي 

الدفاع: جيوفاني ليوني - بوتوند بالوج - لاوتارو فالينتي - إيمانويل فاليري

الوسط: مانديلا كييتا - ناويل إستيفيز - سيمون سوم

الهجوم: دينيس مان - أنجي يوان بوني - ماتيو كانشاليري

تاريخ مواجهات أودينيزي وبارما

تظهر الأرقام تفوقًا واضحًا لبارما في آخر 10 مواجهات بين الفريقين، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات، بينما فاز أودينيزي في 3 مباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل. 

طموحات أودينيزي وبارما 

يدخل أودينيزي اللقاء وعينه على استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز مهم يدعم حظوظه في الابتعاد عن مناطق الخطر أو الاقتراب من المقاعد الأوروبية. 

في المقابل، يطمح بارما إلى تأكيد تفوقه في المواجهات المباشرة، حيث سبق له أن حقق نتائج إيجابية أمام أودينيزي، ويسعى لمواصلة هذا النهج والخروج بالنقاط الثلاث.
 

 

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