روما يفوز على بارما 0/1 في الدوري الإيطالي (صور)

فاز روما علي نظيره فريق بارما، بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025.

وسجل ماتياس سولي هدف الفوزلفريق روما في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وتلقي ليوني لاعب بارما البطاقة الحمراء في الدقيقة 31.

روما، فيتو

روما، فيتو

روما، فيتو

ترتيب فريق روما وبارما في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل روما المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي بارما في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

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