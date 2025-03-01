أخبار مصر اليوم: حالة الطقس ودرجات الحرارة في ثاني أيام رمضان.. موعد صرف الزيادة الجديدة لـ منحة العمالة غير المنتظمة.. وفتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مترو الخط الثالث يتابع حركة التشغيل خلال أول أيام رمضان

تابعت إدارة تشغيل الخط الثالث للمترو حركة نقل الركاب على مدار الساعة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.

الصحة: تشكيل لجنة لتحقيق الاستفادة القصوى من المبنى الجديد بمستشفى منيا القمح

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى منيا القمح المركزي، بمحافظة الشرقية، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولة ميدانية شملت محافظتي القاهرة والشرقية في أول أيام شهر رمضان، بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

احتفاء بالشهر الكريم، آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر"صور"

اصطف آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، اليوم السبت، في الليلة الثانية من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وسط أجواء روحانية مميزة، حيث قدم آلاف المصلين من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين من دول عدة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ثاني أيام رمضان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد بالتزامن مع ثانى أيام رمضان، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شيخ الأزهر يدعو علماء الأمة لتشكيل «وحدة علمائية» ورؤية مشتركة بين الشعوب

كشف فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن استراتيجية الأزهر لبناء جسور التعايش، التي انطلقت من تأسيس "بيت العائلة المصرية" عام 2011 بعد الاعتداء الأليم على كنيسة القديسين بالإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا البيت يُدار بالتناوب بين شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية كل 6 أشهر، وروعي في تشكيله ألا يترجم أي شيء يدل على تفرقة أو تمييز بين دين ودين.

فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPSللعام الدراسي 2025/ 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية (IPS - ELS) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك خلال الفترة من 1 مارس 2025 وحتى 31 مارس 2025.

موعد صرف الزيادة الجديدة لـ منحة العمالة غير المنتظمة

بعد الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا يزداد البحث حول، موعد صرف الزيادة الجديدة في منحة العمالة غير المنتظمة.

مصر للطيران تشارك المسافرين الاحتفال بشهر رمضان المعظم

استعدت مصر للطيران- الناقل الوطني المصري لتقديم خدماتها المعتادة لركابها خلال شهر رمضان الكريم واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الشهر بما يتناسب مع أجوائه ورغبات عملاء الشركة حول العالم، وانطلاقا من روح هذا الشهر الفضيل.

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