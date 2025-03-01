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احتفاء بالشهر الكريم، آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر"صور"

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في الجامع الأزهر، فيتو
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 اصطف آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، اليوم السبت، في الليلة الثانية من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وسط أجواء روحانية مميزة، حيث قدم  آلاف المصلين من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين من دول عدة.

 وحرص المصلون على التوافد إلى أروقة وصحن الجامع في  وقت مبكر، حيث امتلأت الصفوف بالمصلين الذين اجتمعوا لأداء الصلاة والاستماع إلى التلاوة بمختلف القراءات.

وتقدَّم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.

ورفع أذان العشاء الشيخ محمد سالم عامر، إمام القبلة بالجامع الأزهر، حيث تقام صلاة العشاء بإمامة الشيخ محمد فوزي البربري، إمام القبلة بالجامع، الذي يقرأ برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم.

وتقام صلاة التراويح بتلاوة من سورة البقرة، حيث يؤم المصلين الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئًا برواية الإمام الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري، والشيخ محمد سالم عامر، إمام القبلة بالجامع الأزهر، قارئًا برواية الإمام ابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي، والشيخ رضا رمضان عبد الموجود، مدرس القراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، قارئًا برواية الإمام شعبة عن الإمام عاصم. أما صلاة الشفع والوتر، فيتقدم لإمامة المصلين الشيخ محمد فوزي البربري، الذي يؤمّ كذلك صلاة الفجر.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

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الازهر البحوث الإسلامية الجامع الأزهر الدكتور محمد الضويني العشاء والتراويح صلاة التراويح صلاة الشفع والوتر صلاتي العشاء صلاتي العشاء والتراويح صلاة التهجد مجمع البحوث الإسلامية

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