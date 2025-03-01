السبت 01 مارس 2025
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فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسي 2025/ 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، فيتو
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية (IPS - ELS) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك خلال الفترة من 1 مارس 2025 وحتى 31 مارس 2025.

رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS 2025/2026

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم من خلال الرابط الرسمي:
https://www.ips-schools.com/

قائمة المدارس الرسمية الدولية IPS المتاحة للتقديم

وحددت الوزارة 31 مدرسة رسمية دولية متاحة للتقديم في مختلف المحافظات، ومنها:

القاهرة الكبرى: IPS هليوبوليس، IPS التجمع الخامس، IPS مدينة نصر، IPS روض الفرج، IPS الشروق، IPS المقطم، IPS مصطفى النحاس.

محافظة الجيزة: IPS أكتوبر 1، IPS أكتوبر 2، IPS أكتوبر 3.

الدلتا والقناة: IPS المنصورة، IPS دمياط، IPS طنطا، IPS كفر الشيخ، IPS دكرنس، IPS بورسعيد 1، IPS بورسعيد 2.

مدن جديدة: IPS العبور، IPS الروضة بالعبور، IPS العاصمة الإدارية الجديدة، IPS العريش، IPS النوبارية، IPS الوادي الجديد، IPS 10 رمضان، IPS دمنهور، IPS فايد، IPS الإسماعيلية.


المدارس الرسمية الدولية IPS تقدم تعليمًا عالميًا بمعايير حديثة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تعد من أفضل المدارس الحكومية التي تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على النظام البريطاني والبكالوريا الدولية، وذلك وفقًا لأحدث النظم العالمية. 

كما وصلت الدراسة في هذه المدارس حتى الصف السادس الابتدائي، وتسعى الوزارة بالتعاون مع جامعة كامبريدج إلى تطوير نظام التقييم وإجراء توأمة بين هذه المدارس وبعض المدارس البريطانية المرموقة.

التوسع في إنشاء المدارس الدولية IPS

ونظرًا للإقبال الكبير على المدارس الرسمية الدولية، تستهدف وزارة التربية والتعليم التوسع في أعداد هذه المدارس خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 200 مدرسة معتمدة، مما يعزز من جودة التعليم في مصر ويوفر فرصة لأكبر عدد من الطلاب للاستفادة من مناهج دراسية متطورة ومعترف بها دوليًا.

 

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