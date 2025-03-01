السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

إياد نصار: "أصحاب ولا أعز" كشف تأثير السوشيال ميديا وليس هدفه إثارة الجدل

فيلم أصحاب ولا أعز،
فيلم أصحاب ولا أعز، فيتو

فيلم أصحاب ولا أعز، أكد الفنان إياد نصار: أنه لا يتعمد إثارة الجدل في أعماله، وبعض ردود الفعل على تصريحاته يفسرها البعض على أنها اختلاف في الرأي، بينما هو يسعى فقط إلى تناول قضايا مهمة وتحريك المياه الراكدة، معتبرًا أن هذا هو دور الفنان الحقيقي.

 

المجتمعات العربية المتحضرة أمام فيلم أصحاب ولا أعز

وأوضح "نصار"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المجتمعات العربية المتحضرة تدرك جيدًا القضايا التي تثير الجدل، مضيفًا أن الفنان ليس في منافسة مع الجمهور، بل عليه تقديم أفكار تحفز النقاش دون افتعال المشكلات.

 

حملة ممنهجة ضد فيلم أصحاب ولا أعز

وعلق الفنان إياد نصار عن الجدل الذي أثير حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، مشيرًا إلى أنه يشك في عفوية الهجوم على العمل، معتبرًا أن ما حدث كان حملة منظمة وليست مجرد آراء فردية، وأن هناك من تعمد إثارة "الزيطة" حول الفيلم لأهداف معينة، وهناك بعض الأشخاص الذي كان يدعمون العمل وأخرون رفضوا هذا العمل.

 

هدف فيلم أصحاب ولا أعز

ونوه بأن الهدف الأساسي من الفيلم لم يكن ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تسليط الضوء على تأثير الهاتف المحمول والسوشيال ميديا على حياة الأفراد والمجتمع، وهو ما اعتبره القضية الحقيقية التي ناقشها العمل

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اياد نصار فيلم أصحاب ولا أعز الفنان اياد نصار القاهرة والناس برنامج حبر سري

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