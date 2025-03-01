السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى الهرم

مصرع عامل صعقا بالكهرباء
مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى الهرم، فيتو

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمنطقة الهرم.

مصرع عامل فى الهرم 

 

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا يفيد بمصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بدائرة قسم شرطة الأهرام.
 

إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزى الأردنية بعد الكشف الجنائى عليها

وزراء الداخلية العرب يحتفلون باليوم العالمي للحماية المدنية.. أمين المجلس: القطاع ينقذ أرواح الآلاف من أبناء أمتنا ويخفف آلام المصابين والمنكوبين


على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عمل “أ. ع” عامل، تعرض للصعق الكهربائي من ثلاجة محل يعمل به، ما أدى إلى وفاته في الحال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة اجهزة الامن بالجيزة صعقا بالكهرباء قسم شرطة الأهرام

مواد متعلقة

إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزى الأردنية بعد الكشف الجنائى عليها

وزراء الداخلية العرب يحتفلون باليوم العالمي للحماية المدنية.. أمين المجلس: القطاع ينقذ أرواح الآلاف من أبناء أمتنا ويخفف آلام المصابين والمنكوبين

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثتين بمنطقة جبلية فى قنا

مصرع طفلين شقيقين فى حريق منزلهما بالوادى الجديد

الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية (فيديو)

حقيقة القبض على بعض عملاء البنوك عقب استلامهم حوالات بالدولار

ضبط 6 شركات ومكتب سياحة للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 18 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يكشف عن انتمائه الكروي خلال أحداث “رامز إيلون مصر”

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

رامز جلال يوقع ضحاياه في ثلاثة أفخاخ ببرنامج "رامز إيلون مصر"

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

مكفر للذنوب.. فضائل شهر رمضان المبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، لماذا نفرح بقدوم الشهر الكريم؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

“لو ربنا بيحبنا ليه كلنا مندخلش الجنة؟”، علي جمعة يوضح الحكمة من الجزاء

أحمد عمر هاشم: المقام المحمود هو شفاعة النبي يوم القيامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية