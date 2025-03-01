مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى الهرم

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمنطقة الهرم.

مصرع عامل فى الهرم

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا يفيد بمصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بدائرة قسم شرطة الأهرام.





على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عمل “أ. ع” عامل، تعرض للصعق الكهربائي من ثلاجة محل يعمل به، ما أدى إلى وفاته في الحال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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