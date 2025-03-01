السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة يشيد بانتظام العمل بمستشفى الهلال ويوجه باستكمال أعمال التطوير

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

 تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى الهلال بمحافظة القاهرة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

سرعة إنجاز كافة العمليات الجراحية، للقضاء على قوائم الانتظار

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد قسم رعاية الطوارئ، ومتابعة سير العمل، كما حرص على التحدث مع المرضى، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، موجهًا بسرعة إنجاز كافة العمليات الجراحية، للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بانتظام سير العمل بالمستشفى، حيث وجه بصرف مكافآة لمدير المستشفى، نظرًا لما تم رصده من انتظام منظومة العمل، كما تابع جولته بتفقد قسم العلاج الطبيعي، موجهًا بمراجعة الأجهزة وتوفير أي احتياجات، كما وجه باستكمال أعمال التطوير في باقي طوابق المستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى شبرا العام، حيث ابدى ملاحظاته على تدني البنية التحتية لقسم الطوارئ، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، واطلع على التاريخ المرضى لبعض المقيمين بالقسم، وتأكد من تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

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ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد قسم الحضانات، وتحدث إلى الأطقم الطبية، وتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، كما حرص على تفقد قسم جراحة القلب والصدر الجديد بالمستشفى، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

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