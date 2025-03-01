على خطى النبي، عمرو خالد يوضح أسلوب حياة للحفاظ على الصحة النفسية (فيديو)

حدد الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، 14 نشاطًا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها في حياته على مدار اليوم والليلة، يشمل مختلف الجوانب الروحية والحياتية، وهو أسلوب حياة قال إنه يضمن لأي شخص يسير عليه أن يحافظ على صحته النفسية، ويحافظ من خلاله على سنته الشريفة.

وقال خالد في أولى حلقات برنامجه الرمضاني "نبي الإحسان"، إن السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الأنشطة اليومية من شأنه أن يحدث تغيرات جذرية في الصحة النفسية والهدوء النفسي والسلام الداخلي للفرد.

مع ذلك، لم ينف إمكانية حدوث المشاكل تمامًا، لكنه بين أن هذه الطرق النبوية التي تتراوح ما بين الروحي والرياضي والاجتماعي والحياتي ستساعد أي شخص على إيجاد طرق التعامل معها، وتحسين صحته النفسية والروحية.



وفيما يلي الأنشطة الـ 14:



النشاط الأول: صلاة الفجر



كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يومه بصلاة الفجر مع أصحابه جماعة في المسجد، وعن ذلك يقول: "من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله".

النشاط الثاني: أذكار الصباح



لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد صلاة الفجر إلا بعد أن يقول أذكار الصباح.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فقد أدى شكر يومه".

ويقول: "من قال حين يصبح: رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا وجب على الله أن يرضيه في ذلك اليوم".

النشاط الثالث: صلاة ركعتي الضحى



عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصبح على كل سلامى (العظام، أو مفاصل العظام) من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".



النشاط الرابع: المظهر الخارجي



كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن من الثياب، وكان لديه ثياب لكل مناسبة، فكان يرتدي العباءة ويخرج بها لصلاة الجماعة لأنها أخف، وكان لديه عباءة مخصصة لصلاة العيد، وثالثة يقابل بها الوفود.



وعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب من الثياب اللون الأبيض والأخضر والأسود. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خيركم ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم".

النشاط الخامس: طرق الأبواب للرزق والتعلم المستمر



لا يمر يوم إلا ويطرق النبي صلى الله عليه وسلم بابًا للرزق. وقد غير نشاط عمله في حياته خمس مرات، عمل راعيًا للغنم في صباه، عمل لدى عمه، وعمل حرًا في مجال التجارة، ثم أدار تجارة السيدة خديجة، وشاركها بعد ذلك. وكان يدعو كل صباح: "ربي زدني علمًا".

النشاط السادس: صلاة الظهر



كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والصلوات الخمسة بإحساس عالِ، ويحافظ على سنن الصلوات.

وكان يحافظ على أداء السنن النوافل قبل ودبر كل صلاة ولم يتأخر عن أدائها يومًا، فعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة".

النشاط السابع: الفضفضة



كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضفض مع زوجاته، ومع الصحابة، كان يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: "احكي لي"، فتروي له أخبار تسعة نساء وأزواجهم، فيقول لها "أنا أحكي لك العجائب"، ويرد عليها بأجمل مما قالت.

النشاط الثامن: جبر خاطر الناس



جبر الخواطر من أفضل العبادات التي يؤجر عليها المسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر الخواطر طوال الوقت.

عن جرير بن عبدالله قال: "ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي". وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: "يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك".

النشاط التاسع: ممارسة الرياضة



كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ممارسة الرياضة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع بعد العصر، كان يسير إلى قباء التي تبعد خمسة كيلومترات عن المدينة يوم السبت، ويزور شهداء أحد التي تبعد ستة كيلومترات عن المدينة يوم الإثنين. ويمشي أو يسابق السيدة عائشة رضي الله عنها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

النشاط العاشر: ذكر الله قبل المغرب



عن سهل بن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أن رجلًا سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرًا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرًا، ثم قال: أي الصائمين أعظم؟ قال: أكثرهم لله ذكرًا، فقال أبوبكر: ذهب الذاكرون بكل خير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل".

النشاط الحادي عشر: سنته على الإفطار.. الطعام الجيد والكمية القليلة



كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطعام الطيب، لكنه لم يكن يكثر من تناول الطعام، حتى أنه ما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن حتى مات. في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتى قبض".

النشاط الثاني عشر: صلاة التراويح



عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه". السر هنا في: "إيمانًا (من أجل مرضاة الله) واحتسابًا (الثواب والأجر)". فتكون النتيجة: غفر له ما تقدم من ذنبه.

النشاط الثالث عشر: لقاءاته مع أصحابه



كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه كل ليلة، وتتنوع لقاءاته معهم ما بين الروحي، والترفيهي.

عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبد؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة".

النشاط الرابع عشر: قيام الليل



وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: "يصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسنهن وطُولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا".





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