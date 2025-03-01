السبت 01 مارس 2025
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حوادث

كانوا رايحين يفطروا، مصرع 4 بينهم 3 من أسرة واحدة بالمنوفية

مصرع 3 من أسرة واحدة
مصرع 3 من أسرة واحدة بالمنوفية

لقى ثلاثة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم على الطريق الإقليمي المار بمركز الباجور في محافظة المنوفية أثناء توجههم للإفطار مع أقاربهم بقرية ميت عفيف، وتم نقلهم جميعا لمستشفى الباجور التخصصي.

تفاصيل الحادث

 لقى أسامة عبد الخالق وزوجته أمل سامى عبد الكريم ونجلهما محمد البالغ من العمر 3 سنوات، وأصيب 3 من بناتهم نجوى، وريماس، وجنا، وذلك أثناء توجههم للإفطار لدى أسرة الزوجة، حيث اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى لقيت منها سيدة تدعى آية عبد العال وفاتها هى الأخرى.

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وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتان ملاكى بمنطقة نزلة سعد عطية على الطريق الاقليمى المار بدائرة مركز الباجور وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم قانونا.

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محافظة المنوفية قرية ميت عفيف مستشفى الباجور التخصصي

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