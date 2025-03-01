كانوا رايحين يفطروا، مصرع 4 بينهم 3 من أسرة واحدة بالمنوفية

لقى ثلاثة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم على الطريق الإقليمي المار بمركز الباجور في محافظة المنوفية أثناء توجههم للإفطار مع أقاربهم بقرية ميت عفيف، وتم نقلهم جميعا لمستشفى الباجور التخصصي.

تفاصيل الحادث

لقى أسامة عبد الخالق وزوجته أمل سامى عبد الكريم ونجلهما محمد البالغ من العمر 3 سنوات، وأصيب 3 من بناتهم نجوى، وريماس، وجنا، وذلك أثناء توجههم للإفطار لدى أسرة الزوجة، حيث اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى لقيت منها سيدة تدعى آية عبد العال وفاتها هى الأخرى.

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتان ملاكى بمنطقة نزلة سعد عطية على الطريق الاقليمى المار بدائرة مركز الباجور وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم قانونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.