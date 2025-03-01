السبت 01 مارس 2025
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الكنيسة الإنجيلية في بورسعيد تجهز وجبات إفطار للمسلمين (صور)

الكنيسه الانجيليه
الكنيسه الانجيليه تعد وجبات افطار للمسلمين في رمضان، فيتو

 استقبلت الكنيسة الإنجيلية بمحافظة بورسعيد، مطبخ المرأة المصرية، اليوم السبت، لإعداد وجبات ساخنة لإفطار المسلمين الصائمين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك.

 الكنيسه الانجيليه تعد وجبات افطار للمسلمين في رمضان، فيتو 
 الكنيسه الانجيليه تعد وجبات افطار للمسلمين في رمضان، فيتو 

مقرر المجلس القومي للمرأة المسيحية تعد وجبات الإفطار 
 ومن جانبها أكدت نجلاء أدوار، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، أن المجلس القومي للمرأة كل عام ينظم مطبخ المرأة المصرية، ليتم تجهيز 230 وجبة يوميًا توزع على الأسر الأكثر احتياجا بدون تصوير،

الكنيسه الانجيليه تعد وجبات افطار للمسلمين في رمضان، فيتو
الكنيسه الانجيليه تعد وجبات افطار للمسلمين في رمضان، فيتو


وتابعت  نحن "اخترنا الكنيسة الإنجيلية لنقول للعالم كله أننا يد واحدة وهنفضل يد واحدة وزي ما قال الريس طول ما احنا أيد واحدة محدش هيقدر علينا".

وتابعت حديثها، "حريصون على إدخال الفرحة في قلوب أخواتنا المسلمين الصائمين في رمضان ويكون الأكل طعمه حلو وساخن، وقسيس الكنيسة رحب فور عرضنا الأمر وكانوا سعداء"،

راعي الكنيسه الانجيليه في بورسعيد

ومن جانبه قال القس بهاء رشاد، راعي الكنيسة الإنجيلية في بورسعيد: "نشكر ربنا لوجود مطبخ رمضان الذي تستضيفه الكنيسة الإنجيلية للعام الثاني على التوالي، وندعي أن يكون الناس مبسوطة بهذا خلال شهر رمضان المبارك، وهناك كوادر عديدة تأتي تساعد ونوفر المطبخ ونسعى لخدمة الناس والمجتمع".

 

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الكنيسة الإنجيلية المجلس القومي للمرأة راعي الكنيسة الانجيلية شهر رمضان المبارك محافظة بورسعيد

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