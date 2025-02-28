10 أسباب تجعلك تبدأ وجبة الإفطار في رمضان بتناول التمر

فوائد تناول التمر في رمضان، للتمر فوائد صحية عديدة تجعله وجبة خفيفة صحية ويحافظ على مستويات السكر في الدم.

فوائد التمر في وجبة الإفطار

يساعد تناول التمر على وجبة الإفطار في رمضان أن يجعل الإنسان لا يبحث عن الحلويات غير الصحية، ويمكن بدء وجبة الإفطار بتناول التمر.

ويقدم معهد التغذية عددا من النصائح والفوائد الصحية عند كسر الصيام على تناول التمر.

فوائد التمر الصحية في رمضان

١- التمر غني بالسكر والألياف والمعادن والمغذيات النباتية وفيتامين سي إذا كان طازجًا.

٢- يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكمية صغيرة من البروتين والدهون.

٣- التمر سهل الهضم مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة والمغذيات.

٤- تناول التمر بعد يوم من الصيام يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم.

٥- إذا كنت صائمًا، فإن تناول التمر قبل الوجبات يخفف من الشعور بالجوع، مما يساعد بدوره على منع الإفراط في تناول الطعام.

٦- تحسين الهضم



أثناء الصيام، يُحرم الجسم من العديد من المغذيات الدقيقة المهمة والفيتامينات والمعادن والألياف وكل هذه موجودة في الفواكه والخضروات.

٧- التمر غني بالألياف، مما يعوض عن نقص العناصر الغذائية.

فوائد التمر

٨- عند تناوله مع الماء، يساعد التمر في الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي ويمنع الانتفاخ وعدم الراحة بشكل كبير.

٩- التمر يحل محل الحلويات والسكريات الصناعية



١٠- القليل من التمر يملأ الجسم بالعناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو أمراض القلب الاستمتاع بتناوله، كما أنه خالي من الدهون والكوليسترول.

كان قد وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لمرضى السكر في شهر رمضان بضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل الصيام.

نصائح لمرضى السكر في رمضان

وأوصى معهد التغذية بعد نصائح خلال وجبات الإفطار والسحور تتضمن:

1- اجعل وجبة الإفطار على مرحلتين منها الشوربة والسلطة جزء من البروتين ثم الخضار المطهي والنشويات وباقي البروتين والفاكهة.

2-استخدم الدهون الصحية في إعداد الطعام واعتمد على طهي الطعام في الفرن أو الشوي بدلا من القلي والدهون.

3-تناول قطعة صغيرة من الحلويات بعد تناول الوجبة مرة أسبوعيا.

4-تأخير تناول وجبة السحور قدر الإمكان

5-تناول الحبوب الكاملة والبقوليات قدر الإمكان

6-الاهتمام بقياس مستوى السكر في الدم بين السحور والإفطار بعد الإفطار بساعتين

7-توقف عن الصيام إذا شعرت بالدوخة أو رعشة أو عدم تركيز أو انخفض السكر عن 70

8-توقف عن الصيام إذا شعرت بأعراض ارتفاع سكر الدم أو ارتفاع السكر عن 300.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين

- تناول الوجبات غير الصحية

- الأطعمة المليئة بالسكر

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركدية بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.



5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.





6- كثرة تناول المصريون للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.