جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثتين بمنطقة جبلية فى قنا

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من جهودها لكشف غموض العثور على جثتين بهما طلقات نارية بمنطقة جبلية بإحدى قرى مركز الوقف.

لغز العثور على جثتين بها طلقات نارية

وتحفظ فريق التحقيق على الجثامين وتم نقلهما الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

كان مدير أمن قنا تلقى مركز شرطة الوقف بالعثور على جثتين بهما طلقات نارية بمنطقة جبل قرية المراشدة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع كلا من “محمد.ع” 30 عامًا، وجثة أخرى بدون بيانات بهما طلقات نارية بجبل المراشدة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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