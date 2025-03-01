السبت 01 مارس 2025
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محافظات

انطلاق 8 قوافل طبية مجانية بالدقهلية خلال مارس الجاري

القوافل الطبية، فيتو
القوافل الطبية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق 8 قوافل طبية علاجية مجانية خلال شهر مارس الجاري، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية، لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

 

انطلاق 8 قوافل طبية وعلاجية مجانية خلال مارس الجاري 

 

وأشار "مرزوق "إلى أن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكن إقامتهم، لتخفيف العبء عنهم، مؤكدا أن هناك اهتمام بالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى، فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقوم عليها مديرية الصحة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

تنفيذ خطة القوافل خلال شهر مارس

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن تنفيذ خطة القوافل خلال شهر مارس الجاري تشمل، قرية كفر الوكالة مركز شربين يومي الاثنين والثلاثاء 3,4 مارس الجاري، قرية ابو نور الدين مركز جمصة يومي 10,11، قرية كفر يوسف مركز شربين يومي 17,18، قرية ميت يعيش مركز ميت غمر يومي 24,25 مارس، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمترددين على القوافل من أبناء تلك القرى والقرى المجاورة.

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