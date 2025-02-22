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محافظات

الكشف على 873 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية كفر السابي بالبحيرة "صور"

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار -منسق القوافل العلاجية بالمحافظة، قافلة طبية مجانية بقرية كفر السابي مركز شبراخيت يومي الجمعة والسبت ٢١، ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥، وتم الكشف خلالها على ٨٧٣ مواطن مجانا، من خلال وجود ٤ عيادات طبية متنقلة


 

الكشف على 873 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو
الكشف على 873 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو
الكشف على 873 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو
الكشف على 873 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو

 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادة الباطنة ٣٠١  - عيادة الأطفال ٢٦٤ - عيادة الجراحة ٢٤٦ - عيادة النساء ٦٢ ) بالإضافة إلى وجود معمل دم (١١٩ تحليل) ومعمل طفيليات (٤٥ تحليل) وجهازى أشعة عادية وسونار (٢٣ فحص).


 

بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن (١٩٤فحص) ووجود لجنة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الاحالة إلى أقرب مستشفى كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.


 

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

الكشف على 873 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو
الكشف على 873 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو
الكشف على 873 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو
الكشف على 873 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو


 

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار -نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد -وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وتحت إشراف الدكتور سامح عبداللطيف -وكيل المديرية

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