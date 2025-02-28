الرعاية الصحية: منح خصم للعاملين بالهيئة على أسعار الخدمات الطبية بنسبة 50% لأقارب الدرجة الأولى

هنّأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر، قيادةً وشعبًا، بالخير واليُمن والبركات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (83) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، والذي عُقد بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، واستعرض تقارير الأداء، وأصدر مجموعة من القرارات الداعمة لمسيرة التطوير والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.

منح خصومات خاصة للعاملين بالهيئة، تقديرًا لجهودهم وتعزيزًا لانتمائهم إليها

وأقرّ المجلس منح خصومات خاصة للعاملين بالهيئة، تقديرًا لجهودهم وتعزيزًا لانتمائهم إليها، حيث تشمل هذه الخصومات 50% لأقارب الدرجة الأولى، و25% لأقارب الدرجة الثانية من غير المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز بيئة عمل داعمة ومحفزة داخل منشآتها الصحية.

كما استعرض المجلس نتائج مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2025" بدبي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وأسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من كبرى الشركات العالمية، فضلًا عن عقد عدة لقاءات مع كبار المسؤولين. وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الزيارة كانت مثمرة وأسهمت في تعزيز الشراكات الدولية وتطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.

وفي سياق آخر، استعرض المجلس تقرير استلام الأصول بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2024، حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي لعملية الاستلام، والتأكد من استكمال جميع الإجراءات وفقًا للمعايير المعتمدة. وفي هذا الإطار، وافق المجلس على صرف مكافآت استثنائية لأعضاء لجنة الاستلام تقديرًا لجهودهم في إنجاز المهمة بكفاءة، بما يعكس التزام الهيئة بدعم وتحفيز فرق العمل المتميزة.

وفي إطار تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، ناقش المجلس مقترح تشكيل لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، والتي تهدف إلى دعم وظائف المراجعة الداخلية، وتعزيز الرقابة المحاسبية، وضمان مراجعة نتائج التقارير ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. كما وافق المجلس على تشكيل أمانة فنية للجنة لضمان تنفيذ مهامها بكفاءة وفق أعلى معايير الجودة والمهنية.

إعداد وتأهيل 3000 من قيادات الصف الثاني والثالث

وتأكيدًا على استثمار الهيئة في كوادرها البشرية، استعرض المجلس الإجراءات المتخذة لإنشاء أكاديمية هيئة الرعاية للتدريب، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل 3000 من قيادات الصف الثاني والثالث، بما يعزز من جاهزية الهيئة لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية، ويضمن استدامة تطوير الخدمات وفق أحدث المعايير الدولية.

كما ناقش المجلس الطلب المقدم من جامعة سيناء للحصول على خصم على المقابل المادي لتدريب طلاب الامتياز بمنشآت الهيئة، حيث تم بحث آليات تنفيذ هذا الخصم بما يضمن استمرار التعاون المثمر بين الهيئة والمؤسسات الأكاديمية في مجال التدريب الطبي. ووافق المجلس على منح الجامعة خصمًا إضافيًا لتدريب طلاب الامتياز بمنشآت الهيئة، مع الإبقاء على نفس القيمة للطلاب الأجانب، تماشيًا مع زيادة أعداد المتدربين.

وفي إطار دعم وتأهيل الكوادر الفنية بقطاع الرعاية الصحية، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الفني الصحي ببورسعيد، بهدف تدريب طلاب المعهد داخل المنشآت التابعة للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وفق أحدث المعايير الطبية. كما يشمل البروتوكول استضافة طلاب معاهد رعاية الفنية للتمريض داخل المعهد، بما يتيح لهم فرصًا تدريبية متقدمة، ويعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصحي لتخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات المنظومة الصحية في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تواصل العمل على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية من خلال التوسع في الشراكات الدولية، والاستثمار في الكوادر البشرية، وتعزيز منظومة الحوكمة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويحقق رؤية الدولة المصرية في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (83) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، كما شاركا عبر تقنية الزووم، كل من: الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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