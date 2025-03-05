دعاء الشفاء من الأمراض في اليوم الخامس من رمضان 2025

دعاء الشفاء من الأمراض من الأدعية المهمة لكل شخص فما من أسرة إلا وبها شخص مريض يتألم، ودعاء الشفاء من الأمراض أحد أدوية العلاج الفعالة، حيث إن الدعاء هوسلاح المؤمن به يناجي ربه ويدعوه أن يكشف ما به من ضر، وقد سمعنا وقرأنا دعاء الشفاء من المرض في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ورأينا كيف كانت الإجابة، ودعاء الشفاء من الأمراض من الأدعية المستجابة في رمضان بإذن الله كما أن دعاء الشفاء من الأمراضهو من الأدعية التي حث عليها ديننا الحنيف بالإضافة إلي الأخذ بأسباب العلاج، وفي اليوم الخامس من رمضان نستعرض معكم بعض أدعية الشفاء من الأمراض لعل الله يخفف بها بعض الألم أو يجعلها سببا في الشفاء فإلي التفاصيل

دعاء الشفاء من الأمراض في اليوم الخامس من رمضان٢٠٢٥

دعاء الشفاء من الأمراض للأب

اللهُم اشفِ( أبي )وانثر العافية في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالمًا معافًا لا ضرر فيه ربي اشفه شفاء لا يغادر سقمًا.

اللهّم اشفِ (أبي) فلا شافي إﻻ سواك ربي أفرحنا بعافيته عاجلًا غير آجلٍ، اللهّم قر أعيننا برؤيته بأحسن حال. اللهم اشفِ أبي وعافه وأجعل في آلامه أجرًا له ربي خفف عنه ويسر له ورد له عافيته إنك أنت الشافي المعافي.

اللهم اشفِ (أبي) فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله ويوجعه اللهم اشف أبي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته.

اللهم اشف أبي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته. اللهم استودعتك أبي،

اللهم اشف (أبي )وأغرس في نبضه الراحة وفي جسده العافية يا رب العالمين.

اللهم أني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء الضعيف اشف ابي شفاء عاجل غير اجل.

اللهم رب النّاس مذهب البأس اشفِ أبي أنت الشّافي لا شافي إلّا أنت. اللهم اشفِ أبي وابعد عنه كل ما يتعبه، اللهم ارزقه الصحة والعافية يارب.

دعاء الشفاء من الأمراض في اليوم الخامس من رمضان٢٠٢٥

دعاء الشفاء من المرض للأم:

اللهّم اشفِ (أمي) وعافها واغرس لها الراحة في بدنها اللّهم أنت الشافي فارفع عنها كُل ما يتعبها عاجلًا غير آجلٍ

اللهُم اشفِ( أمي )وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معافاة لا ضرر فيها

دعاء الشفاء من المرض للابن والابنة

اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

5-اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشف ابني أو بنتي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين.

دعاء شفاء الأمراض للزوج

اللهم يا مُنزل الشفاء ورافع البلاء ويا مُجيب الدعاء ويا من تُعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء البائس يارب أشف زوجي وطهر جسده من المرض انك علئ كل شي قدير.

اللهم اشفِ (زوجي) ليعود كما كان يارب إنه يرجو شفاءك فلا تحرمه لذة الراحة اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا أبدًا.

دعاء الشفاء للزوجة

اللهم اشف زوجتي.. اللهم اشفِ أنت الشافي المعافي سبحانك ربي إنّ أبي قد مسّه الضر وأنت أرحم الراحمين.

اللهم اشفِ (زوجتي) يا حي يا قيوم عاجلًا غير آجلٍ اللهم آجره بتعبها واكتب لها عافيةً تسري في بدنها.

اللهم خذ بيدها، واحرسها بعينك التّي لا تنام، واكفها ببركنك ما يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأها في الّليل وفي النّهار، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين

دعاء الشفاء من الأمراض

- اللهم يا ذا الاسم الاعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين …اللهم ما عجز عنه الاطباء فأنت رب الأطباء لايعجزك شي.. اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض وارزقها الشفاء العاجل.

اللهم أنت الشافي المعافي اشف كل مريض شفًاء لا يغادر سقمًا، وخفف عنه كل ما يؤلمه “اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافيةعاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

اللهُم يا واسع العطاء ويا مُنزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مُجيب الدعاء اشفِ مرضانا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء اللهم اشفِ مرضانا وأرح قلوبهم يا أرحم الراحمين.

اللهم إن ضعُفت الأجسام فأنت القويّ إن اشتد المرض فأنت الشافي يا من يعيد للمريض صحته، ويا من يستجيب دعاء البائس الضعيف، اللهم إني اسألك الشفاء لكل مريض أرهقه التعب يارب ياكريم يامستجيب الدعاء المضطر.

اللهُم يامن تُعيد للمرضى صحتهم ويامن تُجيب دعاء البائس الضعيف،أسألك الشفاء ل من المرض شفاء لا يغادر سقما اللهم يا كاشف الضر ويا رافع الغم والكرب اشفِ مرضانا.

اللهم نسألك شفاء لا يغادر سقمًا ونسألك صحة النريض وعافيته، اللهم اجعل مرضه وكل ألم يشعر به تكفيرًا عن سيئاته ورفعًا لدرجاته. اللهم اسكب في جسد المريض نهرًا من الراحة يسري في اوردته رب ارح ثم هوّن ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين

اللهم إنا نعلم أن المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء، وتصرفه عن ما تشاء، فنسألك اللهم أن تصرفه عن أهلنا وأحبابنا وأولادنا وعن بيوتنا وعن بلادنا، وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا كريم أنا وكل من قال آمين.

اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت.. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض.. رب أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت إنك على كل شيء قدير.

يا من يعيد للمريض صحته ويستجيب دعاء البائس الضعيف إني اسألك الشفاء لكل روحٍ قيدها المرض اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما.

اللهمّ اشف كل جسد يضجّ به الوجع وكل روح تعجّ بها أنفاس الألم، ربي اشف مرضى السرطان شفاءً لا يغادر سقمًا أبدًا واشفي أبي. اللهم يا كريم يا غفور يا منان اشفِ أبي عبدالله خليفي شفاء عاجل غير آجل وفرحنا بسلامته يا رب يا كريم

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