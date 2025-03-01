السبت 01 مارس 2025
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حوادث

الحبس عامًا لعاطل متهم بتزوير محررات وفواتير كهرباء في المطرية

محكمة
محكمة

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس عام بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية بمنطقة المطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط عاطل - مقيم بمنطقة المطرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير وتقليد الأختام الحكومية المزورة وتقليد فواتير للغاز والكهرباء.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد قيام شخص بأخذ مبلغ مالي منه مقابل شهادة وحدة سكينة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتفين محمول – جهاز حاسب آلى بمشتملاته.

وبفحصه تبين احتوائه على صور نشاطه الإجرامي في التزوير وبمواجهته أقر بارتكاب 5 وقائع تزوير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة تزوير محررات رسمية المطرية

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