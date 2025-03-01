جريمة تهز قنا في رمضان، شاب يقتل شقيقه وصديقهما بقرية المراشدة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، تفاصيل العثور على جثتي شابين بهما إصابات طلق ناري أيام رمضان المبارك، في جبل قرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الوقف بالعثور على جثماني شابين بهما إصابات طلقات نارية في جبل قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على الجثة الأولى م.ع، يبلغ من العمر 30 عامًا، من قرية السمطا وبعد نقلها إلى المشرحة بلحظات تم العثور على جثة شاب آخر ملقاة بذات المكان يُدعى ش، من قرية الطوابية في جبل المراشدة مركز الوقف.

وكشفت التحريات أن المتهم شاب تشاجر مع شقيقه وقتله بطلقات نارية وعند محاولة آخر فض المشاجرة بينهما قام بقتله أيضًا وترك الجثتين في جبل قرية المراشدة مركز الوقف وفر هاربًا.



تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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