السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا

اسعاف
اسعاف

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك، بطلقات نارية، في ظروف غامضة من أبناء قرية السمطا المقيمين جبل المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الوقف بمصرع شاب بطلقات نارية من أبناء قرية السمطا المقيمين بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع، يبلغ من العمر 30 عامًا، بطلقات نارية في ظروف غامضة أول أيام الشهر المبارك، جاري نقله إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا أول أيام شهر رمضان المبارك أول أيام شهر رمضان قرية السمطا كشف قنا محافظة قنا مستشفي الوقف المركزي

مواد متعلقة

فقرة اذاعية بمدارس قنا احتفالًا بالعيد القومي

شابان من ذوي الإعاقة يوزعان هدايا رمضانية على المارة بميدان الساعة في قنا (فيديو)

المسحراتي "حاحا"، شبيه طلعت زكريا يجوب شوارع قنا بزفة وطبلة في أول ليالي شهر رمضان (فيديو)

إصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش في قنا
ads

الأكثر قراءة

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

بنتايج يتسبب في إخراج لاعب الزمالك من حسابات معسكر الفراعنة المقبل

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحلانجي

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

المواعيد الجديدة لعمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

ارتفاع حذر لأسعار الذهب وهذا العيار يصل لـ 4627 جنيها

سيدة تنهي حياة زوجها في أول ساعات رمضان بالغربية

منوعات

المزيد

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام وتحسم موقف إخراجها نقودًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعليق الزينة والفوانيس في شهر رمضان؟

هل يجوز دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟

القرآن الكريم معجزة الله الخالدة وهذه أسباب اختصاص الرسول به

المزيد
الجريدة الرسمية