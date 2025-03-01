مصرع شاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك، بطلقات نارية، في ظروف غامضة من أبناء قرية السمطا المقيمين جبل المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الوقف بمصرع شاب بطلقات نارية من أبناء قرية السمطا المقيمين بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع، يبلغ من العمر 30 عامًا، بطلقات نارية في ظروف غامضة أول أيام الشهر المبارك، جاري نقله إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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