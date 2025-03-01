السبت 01 مارس 2025
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محافظات

إزالة فورية لحالة تعدٍ علي أرض زراعية في قنا

إزالة تعدى
إزالة تعدى

قاد حسين الزمقان، رئيس مركز قوص، وفراج الوحش نائب رئيس المركز حملة لتنفيذ قرارات إزالة فورية لحالات تعدي علي أرض زراعية بناحية المقربية والمقارين بقروي الحراجية علي مساحة ٤ قيراط.

 حيث تمت إزالة أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وردم  قواعد قبل البدء في رمي الطبقة الخرسانية بها.

جهود تنفيذ قرارات الإزالة بقنا

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،بمتابعة الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

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