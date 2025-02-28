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محافظات

إزالة 24 حالة تعد فى حملة مكبرة بقرية المحروسة ضمن الموجة الـ25 بقنا

إزالة تعد، فيتو
إزالة تعد، فيتو

قيام الوحدة المحلية لقرية المحروسة التابعة  لمحافظة قنا، تحت إشراف طلعت عبدالشافي رئيس القرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ ٢٤ حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٤٨٠٠ متر عبارة عن أسوار مبان بالطوب الأبيض والأسمنت.

حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،بمتابعة الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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