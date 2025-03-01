السبت 01 مارس 2025
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حوادث

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الإتجار بالنقد الأجنبي
الإتجار بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

 حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  6 ملايين جنيه.

 

العدد (653) من «فيتو» وأبرز عناوينه: تقرير رسمي يرصد خسائر بـ 400 مليون جنيه فى مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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