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رياضة

الدبيس يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام الحدود

كريم الدبيس
كريم الدبيس

اقترب كريم الدبيس من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام حرس الحدود الأربعاء القادم وذلك على حساب أحمد نبيل كوكا الذي بدأ أساسيا أمام الزمالك في القمة مؤخرا. 

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيعود لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم بعد أن تواجد احتياطيا في مباراة القمة أمام الزمالك مؤخرا. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود،  في الرابعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي كولر كريم الدبيس

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