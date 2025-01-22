الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

تفاصيل صفقة تعاقد مودرن سبورت مع نجم الترجي التونسي وموعد الإعلان

مودرن سبورت
مودرن سبورت

أنهى مسئولو نادي مودرن سبورت صفقة التعاقد مع التونسي معتز زدام، لاعب الترجي التونسي؛ تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

مودرن سبورت يضم معتز زدام

وأتم نادي مودرن سبورت الاتفاق مع نظيره الترجي على ضم زدام لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم الجاري مقابل 200 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية 

يذكر أنه سبق لمعتز اللعب بصفوف المصري البورسعيدي إعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء نهاية الموسم الماضي، لكن النادي البورسعيدي قرر عدم تفعيل البند بناء على قرار علي ماهر المدير الفني.

خاض زدام مع المصري 22 مباراة سجل 5 أهداف وفي الموسم الحالي لعب زدام مع الترجي مباراتين فقط.

معتز زدام، فيتو 
معتز زدام، فيتو 

مودرن سبورت يضم علي فوزي


أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، إتمام التعاقد مع ثلاثة صفقات هم أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وعلي فوزي لاعب فريق إنبي لمدة موسمين ونصف ومحمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف 

ويعد الظهير الأيمن علي فوزي من أفضل اللاعبين بمسابقة الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة والذي ينتظره مستقبل كبير.

ويعد لاعب الوسط أحمد يوسف مواليد "١٩٩٩" أحد الركائز الأساسية لفريق إنبي وأحد المواهب الكبيرة في مسابقة الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة وعلى المستوى الدولي كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب.

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