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رياضة

الترجي التونسي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الترجي
الترجي

 تعرض نادي الترجي التونسي، لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنعه من القيد بعد أيام من حسم تأهله إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

عقوبة الترجي

 وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن الفيفا أصدر عقوبة بمنع الترجي من التعاقدات، ولم تحدد مدتها بسبب تأخره في سداد مبلغ يخص عقوبة سابقة كانت قد وقعت عليه لصالح اللاعب الأردني محمد أبو زريق شرارة.

وسدد الترجي قيمة العقوبة الموقعة عليه بقيمة 2 مليون دينار تونسي في وقت سابق، إلا أن الاتحاد الدولي وقع عقوبة أخرى على الترجي بسبب التأخر في تحويل هذا المبلغ.

 

وتسعى إدارة الترجي لإنهاء هذه الأزمة وإخطار "الفيفا" بذلك ليتم رفع العقوبة.

ويسعى الترجي لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخل الترجي في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد الموحلي، البلجيكي من أصول تونسية، والذي يلعب بصفوف فريق أر إف سي لييج البلجيكي في دوري الدرجة الثانية.

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