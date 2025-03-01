للمسافرين خلال رمضان، متى يصوم ويفطر من كان في الطائرة؟

انطلقت اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك، والرمضان تجارب ممتعة في السفر على متن الطائرة وخاصة في حال السفر من بلد إلى آخر وبينهما فرق توقيت.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض رحلة المسافر الصائم على متن الطائرة فوق السحاب.

المسافر الصائم سواء طيار أو مضيف أو مسافر بيحظى بتجربة تعتبر مميزة نظرا للأجواء الرمضانية وخاصة في المطارات العربية، ومن المعلوم أن الإنسان كلما ارتفع عن سطح الأرض كلما تأخر غروب الشمس في حقه.

وبناءً على ذلك: فالإفطار المعتبَر في حق المسافرين بالطائرة إنما هو برؤيتهم غروبَ الشمس بالنسبة إليهم وفي النقطة التي هم فيها، ولا يفطرون بتوقيت البلد التى يُحَلِّقُون عليها، ولا التي سافروا منها، ولا التي يتجهون إليها، بل عند رؤيتهم غروب الشمس بكامل قُرصِها، وفقا لآراء العلماء.

وبالنسبة لأجواء رمضان الموجودة على الأرض فإن شركات الطيران وخاصة العربية تحرص على إضافة تلك الأجواء على متن الطائرة فوق السحاب، سواء من خلال زينة رمضان والفوانيس، وكذلك من خلال الحلويات التي يتم تقديمها وكذلك الوجبات.

رحلة المسافر الصائم على متن الطائرة

وبالنسبة للطيارين يكون هناك اتفاق غير معلن بينهم بضرورة أن يكون الطيار أو مساعده غير صائم، وذلك للمحافظة على تركيزه أثناء الرحلة خاصة في الرحلات الطويلة، وحتى لا يتم تهديد سلامة الركاب.

ويحدث في بعض الأحيان أن يكون قائد الطائرة ومساعده غير صائمين والعكس، وفقا لتصريحات بعض المضيفين بإحدى شركات الطيران العربية، كما أن ساعات عمل الطيار لا تتجاوز رحلة خلال اليوم وفقا لجدول تشغيل الشركة، ولكن الأمر يختلف في الرحلات الداخلية نظرا لقصر السفر.

أما فيما يخص المضيفات بالنسبة للصيام فيشير مضيف جوي إلى أن الأمر يعود إلى مدى قدرة أي فرد من الطاقم على الصيام إلى جانب خدمة المسافرين دون تقصير، حيث إن هناك عدة عوامل تحدد ذلك ولكن أكثرها تأثيرا زمن الرحلة.

ولفت إلى أنه في حال قصر مدة الرحلة كالسفر إلى بيروت أو عمان أو رحلات داخلية، فالمضيف وفقا لجدول عمله يستطيع الصيام، أما في حالة زيادة زمن الرحلة كالسفر ناحية الغرب "نيويورك، تورنتو، هنا المضيفات يأخذون الرخصة ويفطروا بعد الإقلاع لأن الصيام ممكن يصل لحوالي ٢٢ ساعة.

المضيف خلال الصيام على الطائرة

أما عن أصعب الأوقات التي يقابلها المضيف خلال الصيام، والتي يتعرض فيها لضغط شديد، وقت الإفطار لكثرة مطالب الركاب.

واختلفت الآراء حول موعد الإفطار على الطائرة، فالبعض يرى أن الإفطار يكون في حال غياب الشمس، فيما يرى بعض الطيارين الإفطار وفقا لتوقيت الدولة التي تمر بها الطائرة.

وأشار مضيف الى أنه يتم الاعتماد في تحديد وقت الإفطار بشكل دائم من خلال رؤية الشمس، أو تطبيق يتم استخدامه لمعرفة وقت أذان المغرب فى النقطة التي تمر بها الطائرة، لافتا إلى أنه يتم إبلاغ الركاب بوقت الإفطار في الإذاعة الداخلية للطائرة.

وجبات الإفطار على الطائرة

وأوضح مضيف طيران، أنه فيما يتعلق بتقديم الوجبات فذلك يتم وفقا لجدول الرحلة، لافتا الى أنه في حال وجود ركاب من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية، يتم تحديد أماكن كل واحد منهم، حيث يتم إنزال وجبات للراكب الأجنبي، وعند موعد الإفطار يتم تقديم وجبة الإفطار للصائمين، بمنتهى الرضا والأمل، لأن الشركة ملتزمة بالجدول الأساسي لها.

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