إقبال على منفذ مستقبل مصر بالغربية في أول أيام رمضان

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن منفذ “مستقبل مصر” بالمحلة الكبرى شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين في أول أيام شهر رمضان، للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تصل إلى 15% على السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وضبط الأسعار في الأسواق.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المنفذ يوفر مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه، الألبان، المجمدات، الزيوت، العصائر، المنظفات، والورقيات، إضافة إلى قسم مخصص للحوم البلدية والمجمدة والدواجن الطازجة والمجمدة، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأوضح اللواء الجندي أن محافظة الغربية حريصة على التوسع في افتتاح منافذ جديدة بمختلف المراكز والمدن، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة إلى جميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير المنتجات الأساسية بأسعار عادلة. كما أشاد بالدور الذي يقوم به جهاز “مستقبل مصر” برئاسة العميد أركان حرب بهاء الغنام، في تقديم السلع بأسعار تنافسية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في الأسواق.

توفير تجربة تسوق مريحة

ونظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، أكد محافظ الغربية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سهولة الشراء ومنع التكدس، مشددًا على ضرورة توفير تجربة تسوق مريحة للجميع، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر.

وفي ختام متابعته، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل جهودها لدعم المبادرات التي توفر المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، بما يحقق الاستقرار المعيشي للمواطنين ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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