السبت 01 مارس 2025
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دين ودنيا

هبة عوف: طلاسم مسلسل "المداح" قد تكون مؤذية إن كانت حقيقية والسحر مذكور في القرآن

مسلسل المداح، فيتو
مسلسل المداح، فيتو

 حسمت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، الجدل حول أن استخدام الطلاسم السحرية في الأعمال الدرامية، مثل مسلسل المداح، قد يكون له تأثير خطير في حال كانت هذه الطلاسم مأخوذة من كتب السحر الحقيقية، لأن السحر له وجود وتأثير وفق ما ورد في القرآن الكريم.  

هبة عوف توضح موقف القرآن الكريم من السحر 

 وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات لها، أن السحر من الأمور المثبتة شرعًا، وقد ذكره الله تعالى في قوله:  "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" (البقرة: 102)، مما يدل على أن السحر قد يُستخدم في إيذاء الناس وإفساد العلاقات، لكنه لا يؤثر إلا بإذن الله.  

 

وأضافت: "إذا كانت الطلاسم التي تظهر في المسلسل مستوحاة من كتب السحر الحقيقية، فإنها قد تتسبب في ضرر نفسي أو روحي لمن يتعامل معها أو يستخدمها، أما إذا كانت مجرد كتابة عشوائية، وهو المرجح في الأعمال الفنية، فإنها لا تمتلك أي تأثير فعلي ولا يجب القلق منها".

وحذرت  من الوقوع في براثن الدجالين والسحرة، مؤكدة أن التحصين الشرعي هو السبيل الوحيد للحماية من السحر وتأثيراته، وذلك من خلال:  قراءة المعوذات (سورة الفلق وسورة الناس) وآية الكرسي يوميًا، والالتزام بالصلاة والأذكار الصباحية والمسائية، والاستعانة بالله والتوكل عليه، لأن السحر لا يؤثر إلا بإذنه.

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