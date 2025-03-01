السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

وفاة والدة الفنان باسم سمرة، وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

باسم سمرة
باسم سمرة

أعلن الفنان باسم سمرة، منذ ساعات قليلة، عن وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “فيس بوك”.

 

في هذا السياق، كتب  باسم سمرة  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"توفيت إلى رحمه الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء
صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بإذن الله فى مسجد الصباح أخر شارع الهرم".

 

في سياق آخر، كان الفنان باسم سمرة  كشف عن تعرضه للإصابة أثناء تصوير مسلسل العتاولة 2.

 

وكتب باسم عبر صفحته على فيس بوك “الحمدلله على قضاء الله وقدره، إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة، جرح فى ايدي تسبب في 10 غرز ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان، الحمد لله بخير وجت بسيطه شكرا لكل حد سأل واطمن عليا”.

 

تفاصيل مسلسل العتاولة 2 

وتدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2، ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما.

 

 

 

مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، أحمد كشك، هدى الإتربي، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، وآخرين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى. 

 

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