الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية: توفير السلع وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا لرمضان

محافظ الغربية خلال
محافظ الغربية خلال لقاء خاص

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خلال لقاء خاص أن المحافظة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضبط الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية لضمان عدم استغلال المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

محافظ الغربية: خطة شاملة لتوفير السلع وضبط الأسعار

وفي رده على سؤال حول استعدادات المحافظة لشهر رمضان قال: نحن ندرك تمامًا أهمية هذا الشهر وارتفاع معدلات الاستهلاك فيه، ولذلك بدأنا العمل مبكرًا لضمان توفير كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتكثيف الجهود الرقابية لمنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار. هناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار.”

إجراءات فعلية على الأرض.. معارض مخفضة وأسواق منظمة

وأوضح المحافظ أن الغربية تعمل وفق خطة متكاملة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، تشمل:إقامة معارض “أهلًا رمضان” في جميع المراكز والمدن، لبيع السلع بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز ومحلات السلع الغذائية، لضمان جودة المنتجات وضبط الأسعار والتعاون مع الغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، ومنع أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار وتوسيع تجربة “سوق اليوم الواحد” لتصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة وتشديد الرقابة على محطات الوقود والمخابز والأسواق العامة لضمان عدم حدوث أي اختناقات أو تلاعب في الأسعار.

وعن الإجراءات استثنائية لمتابعة الأسواق وضمان عدم التلاعب قال انه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة ولن نسمح بأي محاولة لرفع الأسعار أو احتكار السلع، وهناك إجراءات رادعة سيتم اتخاذها فورًا ضد أي مخالفات.”

وعن الاستعدادات خاصة للقطاع الخدمي والصحي خلال رمضان أكد الجندي أن استعدادات المحافظة لا تقتصر على الأسواق فقط، بل تمتد إلى القطاع الصحي والخدمي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان، حيث تشمل رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات يوميًا لضمان بيئة صحية للمواطنين ورقابة على المخابز لتوفير الخبز عالي الجودة خلال فترات الصيام والسحور دون تكدس.

رسالة للمواطنين: تعاونكم أساس النجاح

وفي ختام حديثه، وجه محافظ الغربية رسالة للمواطنين قائلًا: نحن نعمل على مدار الساعة لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، ولكن نجاح هذه الجهود يعتمد أيضًا على وعي المواطنين ولذلك أدعو الجميع إلى ترشيد الاستهلاك، والتعاون معنا في الإبلاغ عن أي تجاوزات، حتى نقضي معًا على أي محاولات لاستغلال المواطنين خلال هذا الشهر الكريم.

وأكد المحافظ أن الغربية لن تسمح بأي تلاعب في الأسواق وأن هناك رقابة صارمة واستجابة سريعة لأي شكاوى، لضمان رمضان آمن ومستقر لجميع المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في الضفة الغربية منذ أوائل العقد الأول من القرن 21

محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق ضخم بمخزن أجهزة كهربائية بالمحلة (صور)

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب تابعة

توقف حركة المرور على طريق مصر - إسكندرية بعد تصادم ميكروباص بتريلا في طنطا
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان، هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية