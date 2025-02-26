محافظ الغربية: توفير السلع وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا لرمضان

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خلال لقاء خاص أن المحافظة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضبط الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية لضمان عدم استغلال المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

محافظ الغربية: خطة شاملة لتوفير السلع وضبط الأسعار

وفي رده على سؤال حول استعدادات المحافظة لشهر رمضان قال: نحن ندرك تمامًا أهمية هذا الشهر وارتفاع معدلات الاستهلاك فيه، ولذلك بدأنا العمل مبكرًا لضمان توفير كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتكثيف الجهود الرقابية لمنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار. هناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار.”

إجراءات فعلية على الأرض.. معارض مخفضة وأسواق منظمة

وأوضح المحافظ أن الغربية تعمل وفق خطة متكاملة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، تشمل:إقامة معارض “أهلًا رمضان” في جميع المراكز والمدن، لبيع السلع بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز ومحلات السلع الغذائية، لضمان جودة المنتجات وضبط الأسعار والتعاون مع الغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، ومنع أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار وتوسيع تجربة “سوق اليوم الواحد” لتصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة وتشديد الرقابة على محطات الوقود والمخابز والأسواق العامة لضمان عدم حدوث أي اختناقات أو تلاعب في الأسعار.

وعن الإجراءات استثنائية لمتابعة الأسواق وضمان عدم التلاعب قال انه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة ولن نسمح بأي محاولة لرفع الأسعار أو احتكار السلع، وهناك إجراءات رادعة سيتم اتخاذها فورًا ضد أي مخالفات.”

وعن الاستعدادات خاصة للقطاع الخدمي والصحي خلال رمضان أكد الجندي أن استعدادات المحافظة لا تقتصر على الأسواق فقط، بل تمتد إلى القطاع الصحي والخدمي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان، حيث تشمل رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات يوميًا لضمان بيئة صحية للمواطنين ورقابة على المخابز لتوفير الخبز عالي الجودة خلال فترات الصيام والسحور دون تكدس.

رسالة للمواطنين: تعاونكم أساس النجاح

وفي ختام حديثه، وجه محافظ الغربية رسالة للمواطنين قائلًا: نحن نعمل على مدار الساعة لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، ولكن نجاح هذه الجهود يعتمد أيضًا على وعي المواطنين ولذلك أدعو الجميع إلى ترشيد الاستهلاك، والتعاون معنا في الإبلاغ عن أي تجاوزات، حتى نقضي معًا على أي محاولات لاستغلال المواطنين خلال هذا الشهر الكريم.

وأكد المحافظ أن الغربية لن تسمح بأي تلاعب في الأسواق وأن هناك رقابة صارمة واستجابة سريعة لأي شكاوى، لضمان رمضان آمن ومستقر لجميع المواطنين.

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