انقطاع المياه 22 ساعة عن الحبيل في الأقصر (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من أعمال إصلاح خط الصرف الصحي بالحبيل شرقي محافظة الأقصر الذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن مدينة الأقصر ومركز البياضية وضواحيهما، لمدة 22 ساعة متواصلة حتى الآن.

استمرار اصلاح خط الصرف الصحي بالحبيل لليوم الثاني على التوالي

وتابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط الصرف الصحي بنجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضية، حيث توجه إلى موقع كسر خط الصرف الصحي للوقوف على مستجدات الموقف أولا بأول ميدانيا، مطمئنًا الأهالي والمواطنين بشأن عودة ضخ المياه إلى المنازل في أسرع وقت عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتجري أعمال الإصلاح بالموقع علي قدم وساق منذ ظهر أمس الأربعاء، حيث يتسابق الجميع لإنهاء الأزمة وعلي رأسهم محافظ الأقصر وسط حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقيادات شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وعمال ومهندسي شركة المياه ومجلس مدينة البياضيه.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن كسر مفاجئ في تمام الساعة الثانية عشر ظهر أمس الأربعاء، حيث تقدمت الشركة بالاعتذار للمواطنين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، حيث تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأهابت الشركة بكافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 في حال وجود طارئ.

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