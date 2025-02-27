بوجي وطمطم وبكار يشاركون الأطفال بأورام الأقصر الفرحة بحلول شهر رمضان

شهد مستشفى أورام الأقصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بالأقصر زيارة فريق تويس تيم للعام السابع على التوالي للاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان بقدوم شهر رمضان المبارك، وإقامة فعاليات متنوعة وتوزيع فوانيس رمضان على الأطفال، لدعم المرضى نفسيًا ومعنويًا، والتهنئة بقدوم الشهر الفضيل من خلال تجسيد أقرب الشخصيات الكرتونية إلى قلوب الأطفال.

مظاهر استقبال شهر رمضان المبارك 2025

وبادر أعضاء فرقة "تويس تيم" على تنظيم حفل ترفيهي على طريقتهم الخاصة، بعد لقائهم عدد كبير من الأطفال داخل أقسام المستشفى، تقمصوا أكثر الشخصيات الكرتونية شهرة في عالم الأطفال والمرتبطة بشهر رمضان المبارك مثل"بكار" وبوجي وطمطم" على أنغام الموسيقى والأغاني الخاصة بكل شخصية، في جو أبهج معنويات الأطفال المرضى جعلهم يشاركوا بتلقائية في فعاليات الحفل؛ يشعروا بفرحة حلول الشهر الكريم.

وقالت منى أحمد، مؤسس فريق "توريس تيم" إنها حريصة على زيارة أطفال مستشفى الأورام للعام السابع على التوالي، لافتة إلى أن هذه الزيارة لها صدى كبير على معنويات أعضاء الفريق وساعدهم على تنظيم احتفالات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضافت، أن مشاركة فريقها لأطفال "أورام الأقصر" الاحتفالات بحلول الشهر الفضيل ودعمهم معنويًا ونفسيًا يقع في إطار المسؤولية الاجتماعية الذي يقع على عاتقهم تجاه أهمية دعم المرضى لتجاوز تحديات العلاج، وخاصة مرضى الأورام، وهو الدور الذي بدأوا في القيام به منذ تأسيس الفريق، وزادت المسؤولية عندما تلقوا ردود فعل إيجابية من الأطفال والأهالي على مر السنوات الماضية.

وأبدى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، سعادته بالفعاليات التى تمت فى مستشفى الأورام للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، والتي نظمها فريق "تويس تيم" مؤكدا على أن مشاركة الشباب والمؤسسات المختلفة في مبادرات إسعاد الأطفال والتى ترسم الابتسامة على وجوههم ؛ تساهم بشكل كبير في تحسن صحتهم ورفع الحالة المعنوية لهم.

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