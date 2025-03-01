السبت 01 مارس 2025
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موعد مباراة مانشستر سيتي وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر سيتي وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش نظيره بليموث على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد بليموث اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي  في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام بليموث 

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حصولها على حقوق بث كأس الاتحاد الإنجليزي بدءًا من هذا الدور، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وبليموث عبر قناة beIN SPORTS EN 1.

وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعد فوزه الصعب على ليتون أورينت، بهدفين مقابل هدف، في حين حصل بليموث على بطاقة التأهل بعد فوزه التاريخي على ليفربول، بهدف دون رد في دور الـ32.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد، بعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.

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