الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر رمضان

ينتظر فريق مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش عدة مواجهات قوية في شهر رمضان المبارك سواء في الدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

مباريات مانشستر سيتي في رمضان

مانشستر سيتي ضد بليموث أرجايل، السبت 1 مارس، الساعة 8:45 مساء، ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

نوتينجهام فورست ضد مانشستر سيتي، السبت 8 مارس، الساعة 2:30 ظهرًا، ملعب "ستي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي ضد برايتون، السبت 15 مارس، الساعة 5:00 مساء، ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز

وست هام يونايتد على ليستر سيتي 2-0 مساء الخميس.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ27

1- ليفربول 67 نقطة

2- آرسنال 54 نقطة

3- نوتينغهام فورست 48 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7- بورنموث 43 نقطة

8- برايتون 43 نقطة

9- فولهام 42 نقطة

10- أستون فيلا 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- وست هام يونايتد 33 نقطة

16- إيفرتون 32 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي

برايتون 2-1 بورنموث

كريستال بالاس 4-1 أستون فيلا

وولفرهامبتون 1-2 فولهام

تشيلسي 4-0 ساوثهامبتون

برينتفورد 1-1 إيفرتون

توتنهام 0-1 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 3-2 إيبسويتش تاون

نوتنينجهام فورست 0-0 أرسنال

ليفربول 2-0 نيوكاسل يونايتد

وست هام 2-0 ليستر سيتي

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