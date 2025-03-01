مواعيد صلاة التراويح في محافظات مصر

صلاة التراويح، تأتي صلاة التراويح كمناسبةٍ خاصة تجمع المسلمين في المساجد بعد صلاة العشاء في شهر رمضان الكريم، إن لها فضلًا عظيمًا حيث تُعَدُّ من أهم العبادات التطوعية التي تُقَرِّب المسلم إلى الله، وقد ذُكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدم من ذنبه"، مما يشير إلى أن قيام الليل في رمضان بما في ذلك التراويح يمكن أن يكون سببًا لمغفرة الذنوب.

بالإضافة إلى ذلك، تلاوة القرآن الكريم في هذه الصلاة تزيد من معرفة المسلم بآيات الله وتغذي روحه بالإيمانـ التراويح أيضًا تعزز الروابط الاجتماعية بين المسلمين، حيث يجتمعون للصلاة معًا مما يقوي الوحدة والترابط في المجتمع. هذه الصلاة تُعتَبر فرصةً لتجديد النية والإيمان والانضباط الشخصي، كما أنها تساهم في تطوير روح الصبر والتحمل لدى المسلم.

مواعيد صلاة التراويح بالمحافظات

وتعتبر صلاة التراويح من السنن المؤكدة بعد صلاة العشاء في شهر رمضان المعظم، وتمتد فترة إقامتها حتى وقت الفجر، ما يمنح المصلين فرصة لأدائها في أي وقت خلال هذه الفترة، وأشار العلماء، ومن بينهم الإمام النووي، إلى أن وقتها يبدأ بعد الفراغ من العشاء مباشرة، ويظل ممتدًا حتى طلوع الفجر.

موعد صلاة التراويح

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

موعد أذان العشاء بالقاهرة

العشاء: 7:17

موعد أذان العشاء بالإسكندرية

العشاء: 7:22

موعد أذان العشاء بأسوان

العشاء: 7:08

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:45

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 5:59

العشاء: 7:17

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:50

الظهر: 12:11

العصر: 3:33

المغرب: 6:04

العشاء: 7:22

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:41

الظهر: 11:59

العصر: 3:22

المغرب: 5:55

العشاء: 7:08

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:41

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:55

العشاء: 7:13

وصلاة التراويح تأتي بأهمية كبيرة في شهر رمضان المبارك لعدة أسباب، منها:

• زيادة القرب من الله: من خلال قيام الليل بالصلاة والدعاء، يزداد تقرب المسلم إلى الله ويعزز علاقته به.

• مغفرة الذنوب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفِر له ما تقدم من ذنبه"، وهذا يشير إلى أن قيام الليل في رمضان يمكن أن يكون سببًا لمغفرة الذنوب.

• تلاوة القرآن: خلال صلاة التراويح، يتم تلاوة أجزاء كبيرة من القرآن الكريم، مما يزيد من تعمق المسلم في كتاب الله وفهمه.

• الروحانية والتأمل: توفر صلاة التراويح وقتًا للتأمل والعبادة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.

• التواصل الاجتماعي: يجتمع المسلمون في المساجد للصلاة معًا، مما يعزز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع ويقوي الوحدة.

• صلاة التراويح تُعَد فرصة ذهبية للاستفادة من فضائل شهر رمضان والتقرب إلى الله بعبادات إضافية.

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