هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تكثر الأسئلة الشرعية حول أحكام صلاة التراويح والتي منها هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟

بيان المراد بصلاة الترويح وسبب تسميتها بذلك



التراويح في اللغة: جمع الترويحة؛ وهي المرة الواحدة من الراحة، مثل: تسليمة من السَّلام؛ قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (2/ 462، ط. دار صادر): [التَّرويحةُ في شهر رمضان: سميِّت بذلك لاستراحة القوم بعد كلِّ أَربع ركعات؛ وفي الحديث: صلاة التراويح؛ لأَنهم كانوا يستريحون بين كلِّ تسليمتين. والتراويح: جمع تَروِيحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تَفعِيلة منها، مثل تسليمة من السَّلام] اهـ.

والتراويح اصطلاحًا: هي صلاة قيام الليل في شهر رمضان؛ قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (6/ 39، ط. دار إحياء التراث العربي): [المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها] اهـ.

مفتي الجمهورية يوضح حكم صلاة التراويح

ومن جانبه أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في شهر رمضان المبارك، وهي سنة مؤكدة تُؤدى بعد صلاة العشاء، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان دون أن يُلزم الناس بذلك، بل كان يُرغبهم فيه بالترغيب، حيث قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، مؤكدًا أن هذه الصلاة تحمل أجرًا عظيمًا وتغفر الذنوب.

وأشار مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس إلى أنه في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر بأن يُجمع الناس على إمام واحد لصلاة التراويح، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت من "نعمة البدعة" التي تعود على الأمة بالنفع.

شوقي علام: الصلاة في الجماعة في المسجد أفضل



وأضاف أن الصلاة في الجماعة في المسجد أفضل، حيث إنها تعين المسلم على المواظبة عليها وتزيد من أجرها، وأن أداء صلاة التراويح في المنزل جائز أيضًا، ولا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أن مذهب المالكية يُندب للإنسان أن يصلي في بيته إذا كان ذلك لا يؤدي إلى تعطيل المساجد من أداء الصلاة، والصلاة في المسجد تبقى الأفضل عمومًا، إذ تعود على المسلم بثمرات عظيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.