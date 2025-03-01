السبت 01 مارس 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة الكبرى أول أيام رمضان

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بكافة المحاور

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، انتظام حركة السيارات وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية، لضبط المخالفات وتسيير الحركة المرورية؛ فى أول أيام شهر رمضان المعظم.

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وشهدت حركة السيارات بمناطق: الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، وميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، مرونة مرورية، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

حالة الطرق اليوم 1 مارس 

كما شهدت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين انتظام حركة السيارات، بالإضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى فى أول أيام رمضان

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على كل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها طرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات.

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