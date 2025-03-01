السبت 01 مارس 2025
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مواعيد تشغيل أتوبيسات النقل العام خلال رمضان 2025

النقل العام
النقل العام

 بدأت هيئة النقل العام فى القاهرة  تطبيق خطة تنفيذ تشغيل الأتوبيسات خلال شهر رمضان الكريم.

وجاءت مواعيد خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام خلال رمضان كالآتى:

 

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تم تغيير مواعيد خروج السيارات من الجراجات حيث تم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم حيث كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية من الساعة 5.30 صباحًا على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحًا ونظرًا لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم فانه سوف يتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حاليًا الساعة ( 5 صباحًا ) ويستمر خروج باقي الأسطول (50%) تدريجيًا حتى الساعة ( 8.30صباحًا )وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية  وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم.

 

مواعيد خدمة المناطق الدينية خلال رمضان

 يستمر عمل هذه السيارات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار وستعمل لمدة (10) ساعات متواصلة لتغطى فترة ذروة ما قبل الإفطار وبالنسبة للفترة ما بعد الإفطار حيث يلجأ الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية  مثل مناطق ( السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعي – الإمام الليثى– الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو..) وسيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة والتي تخدم هذه المناطق بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحًا.

 


أتوبيسات تعمل حتى الخامسة صباحا

 وبالنسبة للخدمة الليلية ستقوم الهيئة بتشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم  لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري وتبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم.

 

مواعيد النقل الجماعى خلال رمضان


وبالنسبة  للنقل الجماعي سيتم مد سهر عدد من خطوط الميني باص الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة  وهو ما يمثل نسبة حوالي ( 65%) من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع  ليحقق هذا العدد من خطوط هذه الوسائل مجتمعة (هيئة / نقل جماعي ) الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.

 

وشدد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة على ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها، وخطوط النقل الجماعى والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصًا على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

وشدد رزق علي رئيس هيئة النقل العام  على ضرورة تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصا على انتظام الخدمة وادائها بالكفاءة المطلوبة.

 كما شدد على ضرورة تواجد مسئولين من الهيئة بعد مواعيد العمل الرسمية بغرفة العمليات الرئيسية بمبنى رئاسة الهيئة بمدينة نصر والتي تقوم بمتابعة التشغيل خلال ساعات التشغيل اليومية ومكاتب وغرف الطوارئ الفرعية الموجودة بالإدارات المركزية للتشغيل والتي تنتشر جغرافيًا في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى ومجهزة بجميع التجهيزات اللازمة ( أوناش – سيارات نجدة أعطال – عمال من مختلف التخصصات ) لمواجهة أي طوارئ،  وتتم كافة هذه الإجراءات السابقة لضمان انتظام التشغيل خلال ورديتي العمل الصباحية والمسائية لتحقيق انتقالات الركاب بسهولة ويسر خلال هذا الشهر الكريم على الوجه الأكمل وبالكفاءة المطلوبة.

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اتوبيسات النقل العام رمضان 2025 شهر رمضان الكريم محافظة القاهرة وسائل النقل العام

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