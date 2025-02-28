تعديل مواعيد قطارات الوجه البحري بدءا من الغد
قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري، وذلك تيسيرا على المسافرين بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم، وذلك اعتبارًا من ١ /٣ / ٢٠٢٥ على النحو التالي:
١ - يتم إيقاف تشغیل قطاری ۲۰۲۷ - ٢٠٢٦ مكيف تالجو (القاهرة / الإسكندرية ) وبالعكس ( إيقاف مؤقت ) ولحين صدور تعليمات أخرى.
٢ - قيام قطار ۱۹۱۵ سياحى (القاهرة / المنصورة) من القاهرة الساعة ٢٠: ١٥ يصل المنصورة الساعة ١٧:٤٠ كالجدول المرفق.
٣ - وقوف قطار ۳۰۱۷ مكيف (القاهرة / المنصورة) بمحطتى (قويسنا / بركة السبع) كالجدول المرفق.
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