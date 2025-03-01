منتخب المحليين يختتم اليوم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا

منتخب المحليين، يختتم منتخب مصر للمحليين، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المحدد لها شهر أغسطس المقبل، في ضيافة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للمحليين مرانه الأخير، تحت قيادة مديره الفني وائل رياض، على الملعب الذي يستضيف المباراة، بمدينة بلومفوتين، استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا.

منتخب مصر يصل جنوب إفريقيا

كانت وصلت بعثة منتخب مصر للمحليين، أمس الجمعة، إلى مدينة بلومفونتين استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، الأحد المقبل، في المرحلة الأولى بتصفيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

تدريبات منتخب المحليين استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، فيتو

موعد مباراتي مصر وجنوب إفريقيا للمحليين

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتي منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن مواجهة الذهاب ستقام يوم 2 مارس المقبل، في مدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا.



وأضاف البيان أن إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، سيستضيف مواجهة الإياب يوم 9 من ذات الشهر.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين، بين يومي 2 و30 أغسطس بالعام الجاري.

مشوار مصر في تصفيات المحليين

ويلعب منتخب المحليين حال تأهله مع الفائز من مواجهة جزر القمر ضد مالاوي في المرحلة الأخيرة للتصفيات على أن يلعب الفراعنة في النهائيات حال الصعود ضمن المجموعة الثالثة بجانب أوغندا والنيجر وغينيا والمنتخب الثاني الصاعد من التصفيات (الجزائر ضد الفائز من لقاء جامبيا والجابون).



ويقود منتخب المحليين المدير الفني وائل رياض والذي استدعى 26 لاعبًا لخوض معسكر مغلق أبرزهم أيمن أشرف وسيد عبد الله ثنائي البنك الأهلي ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا.

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