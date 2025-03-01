السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب المحليين يختتم اليوم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا

منتخب مصر للمحليين،
منتخب مصر للمحليين، فيتو

منتخب المحليين، يختتم منتخب مصر للمحليين، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المحدد لها شهر أغسطس المقبل، في ضيافة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للمحليين مرانه الأخير، تحت قيادة مديره الفني وائل رياض، على الملعب الذي يستضيف المباراة، بمدينة بلومفوتين، استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا.

 

منتخب مصر يصل جنوب إفريقيا

كانت وصلت بعثة منتخب مصر للمحليين، أمس الجمعة، إلى مدينة بلومفونتين استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، الأحد المقبل، في المرحلة الأولى بتصفيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين. 

تدريبات منتخب المحليين إستعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا، فيتو
تدريبات منتخب المحليين استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، فيتو

موعد مباراتي مصر وجنوب إفريقيا للمحليين

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتي منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن مواجهة الذهاب ستقام يوم 2 مارس المقبل، في مدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا.

وأضاف البيان أن إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، سيستضيف مواجهة الإياب يوم 9 من ذات الشهر.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين، بين يومي 2 و30 أغسطس بالعام الجاري.

 

مشوار مصر في تصفيات المحليين

 ويلعب منتخب المحليين حال تأهله مع الفائز من مواجهة جزر القمر ضد مالاوي في المرحلة الأخيرة للتصفيات على أن يلعب الفراعنة في النهائيات حال الصعود ضمن المجموعة الثالثة بجانب أوغندا والنيجر وغينيا والمنتخب الثاني الصاعد من التصفيات (الجزائر ضد الفائز من لقاء جامبيا والجابون).

ويقود منتخب المحليين المدير الفني وائل رياض والذي استدعى 26 لاعبًا لخوض معسكر مغلق أبرزهم أيمن أشرف وسيد عبد الله ثنائي البنك الأهلي ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب المحليين منتخب مصر للمحليين منتخب جنوب أفريقيا التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين وائل رياض مدينة بلومفوتين

مواد متعلقة

منتخب المحليين يصل "بلومفونتين" استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا

كاف يحدد موعد مباراتي منتخب المحليين أمام جنوب إفريقيا

منتخب المحليين يدخل أول معسكراته غدا استعدادا لجنوب إفريقيا

مصدر: وائل رياض يقترب من القيادة الفنية لـ منتخب المحليين
ads

الأكثر قراءة

بعد إهانته بالبيت الأبيض، الجيش الأوكراني يوجه رسالة عاجلة إلى زيلينسكي

كيف تم إبلاغ زيلينسكي أنه مطرود من البيت الأبيض؟ وهذا أول رد فعل للرئيس الأوكراني

ساويرس عن تراشق ترامب وزيلينسكي: أذكى قرار للسيسي عدم الذهاب إلى البيت الأبيض

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مسلسلات رمضان 2025، مواعيد عرض "سيد الناس" لعمرو سعد في رمضان 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 1 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تحويل مسار وتعليق رحلات، طائرة ترامب تربك حركة الطيران في واشنطن، ماذا حدث؟

‎مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 3 - 2025 أول أيام رمضان في البحيرة

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

رسميا، مايكروسوفت تعلن موعد إغلاق "سكايب" وتكشف عن البديل

غطت وجهها وكادت تبكي، شاهد رد فعل سفيرة أوكرانيا أثناء شجار ترامب وزيلينسكي (فيديو)

عرض زواج فريد، فلاح رومانسي يخطب حبيبته بطريقة غريبة

المزيد

خدمات

المزيد

بدءا من اليوم، المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ترامب يوبخ زيلينسكي ويطرده.. كواليس لقاء الـ 80 دقيقة في البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 1 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت أول أيام شهر رمضان في القاهرة والمحافظات

أول آية وأول سورة نزلت كاملة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية