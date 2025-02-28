الدوري الألماني، بايرن ميونخ يخطف فوزا صعبا من شتوتجارت 3-1

حقق فريق بايرن ميونخ فوز صعب علي شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب إم إتش بي أرينا ضمن الجولة 24 من الدوري الألماني

مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت

أحرز هدف التقدم لـ شتوتجارت لاعبه انجيلو في الدقيقة 33

وتعادل لـ بايرن ميونخ ميكايل اوليز في الدقيقة 45 ثم أحرز ليون جوريتزكا الهف الثاني للبايرن في الدقيقة 64 ثم أحرز كينغسيلي كومان الهدف الثالث في الدقيقة 91



تشكيل بايرن ميونخ

وأعلن فنسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة شتوتجارت

"نوير- مين جاي- جوريتسكا- كين- ساني- داير- بالينيا- أوليسيه- ديفيز- لايمر- موسيالا"

وتواجد على مقاعد بدلاء بايرن "أوربيج- أوباميكانو- جنابري- كومان- إيتو- جيريرو- فيدوفيتش- مولر- ستانيسيتش".

تشكيل شتوتجارت

وكان تشكيل شتوتجارت كالآتي:

"نوبل- فاجنومان- ستيلر- ميتلشتيت- فولتيميد- كارازور- ليولينج- شابوت- أونداف- فوهريتش- جيلتسش".

ترتيب بايرن ميونيخ وشتوتجارت

ويحتل العملاق البافاري صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد شتوتجارت في المركز السابع بـ36 نقطة.

وحسم بايرن ميونخ لقاء الدور الأول على ملعبه أليانز أرينا برباعية نظيفة، سجلها هاري كين (هاتريك) وكينجسلي كومان.

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