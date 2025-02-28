سيراميكا يلتقي بتروجت في الظهور الأول لـ علي ماهر

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بتروجت في السابعة مساء اليوم الجمعة على إستاد هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

الظهور الاول لعلي ماهر

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لعلى ماهر مديرا فنيا لسيراميكا خلفا لأيمن الرمادى بعد خسارة الفريق الجولة الماضية أمام الجونة بهدفين نظيفين.

ترتيب سيراميكا بالدوري

ويحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 21 نقطة، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 وتعادل 4 احرز لاعبوه 18 هدفا ومُنى مرماه 18 هدفا.

ويحتل بتروجت المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا أصدر بيانا رسميا، أعلن خلاله رحيل أيمن الرمادي عن القيادة الفنية للفريق وأعقبه إعلان تولي علي ماهر القيادة الفنية للفريق.

أرقام أيمن الرمادي مع سيراميكا

وقاد الرمادي نادي سيراميكا لعامين متتالين في 60 مباراة.

ونجح أيمن الرمادي خلال 60 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز في 23 مرة مقابل 17 تعادل و29 هزيمة، كما حقق مع الفريق بطولتين محليتين هما لقب كأس الرابطة مرتين.

ولم يحقق سيراميكا كليوباترا الفوز في آخر 5 مباريات خاضها الفريق بالدوري بتعادلين وثلاث هزائم آخرهم أمام الجونة السبت الماضي.

وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز الثامن عقب مرور 15 جولة ويتبقى للفريق مواجهتي بتروجت وبيراميدز في الدور الأول.

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