السبت 01 مارس 2025
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محافظات

تطوير البنية التحتية بدمياط، استكمال رصف طريق البصارطة وإنشاء ملعب أكريليك بجمصة

رصف ملعب أكريليك
رصف ملعب أكريليك بمركز شباب جمصة بدمياط

تواصل محافظة دمياط جهودها في تطوير البنية التحتية، حيث تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس، أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية في منطقة العطوية بقرية البصارطة، وذلك بالمشاركة المجتمعية. 

وتُنفذ الأعمال بطول 250 مترًا وعرض 3.5 متر، بهدف تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المواطنين وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

استكمال الرصف في شوارع قرية البصارطة بدمياط
استكمال الرصف في شوارع قرية البصارطة بدمياط

جهود متواصلة لتطوير الطرق والمنشآت الرياضية في دمياط لخدمة المواطنين والشباب

وفي سياق متصل، تشهد المنشآت الرياضية بالمحافظة تطورًا ملحوظًا، حيث تقوم مديرية الشباب والرياضة، بقيادة  عبده الشعراوي، بإنشاء ملعب أكريليك بمركز شباب جمصة، التابع لإدارة شباب كفر البطيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية.

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