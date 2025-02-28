ترتيب هدافي الدوري المصري، اشتعلت المنافسة علي لقب هداف الدوري المصري بعد مرور الجولة الـ 16 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 16



1 - إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2 - أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف

3 - ناصر منسي، الزمالك، 7 أهداف

4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف

4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف

4- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة،6 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- مصطفى فتحي، بيراميدز، 5 أهداف

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف

6- صلاح محسن، المصري، 4 أهداف

6- إسلام عيسي، سيراميكا، 4 أهداف

نتائج مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

حرس الحدود 0-1 الأهلي

مودرن سبورت 2-3 الجونة

الإسماعيلي 0-2 فاركو

سموحة 0-3 المصري

طلائع الجيش 2-2 البنك الأهلي

الزمالك 1-1 زد

غزل المحلة 3-0 إنبي

الاتحاد السكندري 1-3 بيراميدز

سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجت

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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