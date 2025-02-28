بالتزامن مع شهر رمضان.. ارتفاعات ملحوظة في أسعار اللحوم.. شعبة القصابين: اللحمة تصل لـ 600 جنيه في السلاسل الغذائية، وهذه حالة السوق

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعات ملحوظة تصل إلى 62 جنيهًا في الكيلو؛ سواء في المحال التجارية أو السلاسل الغذائية، فيما وصل سعر الكيلو إلى 500 جنيه في بعض المناطق.

فما هي أسعار اللحوم في الأسواق، وهل يتخطى سعر اللحمة حاجز الـ 500 جنيه خلال شهر رمضان؟

اسعار اللحمه

اللحوم متوفرة بكميات تلائم الاستهلاك

قال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد أي أزمات في سوق اللحوم محليًا، ليس فقط خلال شهر رمضان، بل في جميع المواسم، إذ توجد كميات كبيرة تلائم الاستهلاك، وبأسعار تلائم الحالة المادية لجميع المواطنين.

أسعار اللحوم في السوق المحلي متباينة

وأشار إلى أن سعر اللحوم في السوق المحلي متباينة، وتختلف باختلاف القطعية في الذبيحة وحتى المنطقة، لكن الأهم أن سعر اللحوم ملائم للظروف المادية للمواطنين.

اسعار اللحمه

أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية تصل إلى 600 جنيه

وتابع: أن أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية تصل إلى 600 جنيه، موضحًا أن السلاسل الغذائية لها «زبونها الخاص» الذي يشتري منها، القادر على دفع أي سعر، لذلك لا يمكن اعتبار السلاسل الغذائية حالة معبرة عن السوق بصفة عامة.

أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة بين 400 جنيه و460 جنيهًا

وأضاف: أن وزارة التموين توفر اللحوم المستوردة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، فيما تتراوح أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة بين 400 جنيه و460 جنيهًا - حسب القطعية.

اسعار اللحمه

اللحوم تتوافر بأسعار مناسبة في المنافذ ومعارض أهلا رمضان

وأوضح أن هناك منافذ وزارة الزراعة ومعارض أهلًا رمضان 2025 المنتشرة على مستوى الجمهورية، التي تتوافر فيها اللحوم بأسعار تلائم جميع المواطنين.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» سعر اللحوم اليوم في الأسواق والسلاسل الغذائية، إضافة إلى أسعار اللحمة في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ في السطور الآتية:

اسعار اللحمه

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 426.1 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 423.3 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

اسعار اللحمه

أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 432.5 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 360 جنيهًا و480 جنيهًا أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

اسعار اللحمه

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 450 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 400 جنيه؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 386.4 جنيه، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 360 جنيهًا و400 جنيه.

اسعار اللحمه

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 393.3 جنيه في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 420 جنيهًا.

اسعار اللحمه

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل متوسط سعر قدره نحو 403.3 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 420 جنيها في الأسواق.

تخفيضات تصل لـ 20% على أسعار اللحمه بأوزان أقل من نصف كيلو

وفيما يخص سعر اللحوم في السلاسل الغذائية، التي سجلت ارتفاعات ليصل سعر الكيلو في بعض السلاسل إلى 500 جنيه وفقًا لجولة «فيتو»، لتقدم تخفيضات تتراوح بين 7 و20 % على أسعار اللحوم المعبأة بأوزان أقل من الكيلو.

اسعار اللحمه

أسعار اللحوم ومشتقاتها في السلاسل الغذائية

وعن أسعار اللحوم ومشتقاتها في السلاسل الغذائية لوزن الكيلو والنصف كيلو، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر كيلو كفتة شوي نحو 319 جنيهًا. بلغ سعر دوش بقري وزن كيلو نحو 375 جنيهًا. بلغ سعر كيلو لحوم ضاني للفتة نحو 409 جنيهات. بلغ سعر كيلو سن بقري نحو 435 جنيهًا. بلغ سعر كفتة ضاني شوي وزن كيلو نحو 325 جنيهًا. بلغ سعر لحم بلدي وزن كيلو نحو 350 جنهيًا. بلغ سع كيلو لحمة مفرومة بلدي بقري صافي نحو 479 جنيهًا. بلغ سعر غرق روستو بقري صافي وزن 3 كيلوات نحو 1635 جنيهًا. بلغ سعر كيلو سجق بقري بلدي نحو 300 جنهي. بلغ سعر كبدة بقري شرائح وزن كيلو نحو 485 جنيهًا.

اسعار اللحمه

سعر اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

بلغ سعر ممبار محشي بالأرز وزن كيلو 129 جنيهًا.

بلغ سعر لحمة غرق فلتو صافي وزن 3 كيلوات نحو 1950 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو انتركوت بقري نحو 485 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو إسكالوب صافي مقطع شرائح رفيعة نحو 485 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو لحمة موزة فخذة قطع نحو 485 جنيهًا.

بلغ سعر لحمة كباب حلة بقري قطع متوسطة وزن كيلو نحو 485 جنهًا.

بلغ سعر كيلو برجر بقري بلدي نحو 319 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كفتة بقري نحو 325 جنيهًا.

بلغ سعر شاورما بقري وزن كيلو نحو 485 حنيهًا.

اسعار اللحمه

اسعار اللحوم لوزن النصف كيلو

بلغ سعر لحم بقري مفروم بلدي وزن 500 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر مكعبات لحم بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 175 جنيهًا.

بلغ سعر مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم وزن 500 جرام نحو 235.5 جنيه.

بلغ سعر إسكالوب بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 200 جنيه.

بلغ سعر موزة بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر انتركوت بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 195 جنيهًا.

بلغ سعر سجق بقري وزن 250 جرامًا نحو 81 جنيهًا.

بلغ سعر ستيك ريب أي بلدي وزن 500 جرام نحو 195 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة مجمدة شرائح وزن كيلو نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر لحم بقري توب سايد بلدي وزن 500 جرام نحو 230.5 جنيه.

بلغ سعر رقبة بقري وزن 500 جرام نحو 213 جنيهًا.

بلغ سعر غرق فلتو بلدي وزن 500 جرام نحو 245 جنهًا.

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