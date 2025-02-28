رونالدو يحصد جائزة جديدة بالدوري السعودي (فيديو)

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، على جائزة جديدة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بفضل هدفه أمام الوحدة.

وسجل رونالدو، هدفًا، وتسبب في ركلة جزاء سجل منها ساديو ماني آخر، ليفوز النصر على الوحدة بنتيجة 2-0، الثلاثاء الماضي، في الجولة 22 من دوري روشن.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي، فوز النجم البرتغالي بجائزة أفضل هدف في الجولة 22، وذلك عن هدفه في شباك الوحدة.



وجاء الهدف بطريقة مميزة، بعدما تلقى "صاروخ ماديرا" عرضية من الجناح البرازيلي أنجيلو، ليخترق دفاعات الوحدة، ويحولها برأسه إلى داخل الشباك.

ويستعد رونالدو مع النصر لمواجهة العروبة، اليوم الجمعة، على ملعب جامعة الجوف، في الجولة 23 من دوري روشن.

رونالدو يتصدر هدافي الدوري

ويحتل رونالدو، صدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد.

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