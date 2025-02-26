شخصيات مسلسل معاوية، لجين إسماعيل يجسد "معاوية" وإياد نصار في دور "علي"

تصدر مسلسل معاوية خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025 عبر قناة MBC ومنصة شاهد.

شخصيات مسلسل معاوية

وظهر خلال البرومو، العديد من الشخصيات التي ستكون محورا لأحداث المسلسل، وعلى رأسها شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان والتي يقدمها الفنان السوري “لجين إسماعيل”، ونرصد شخصيات العمل وأبطاله كالتالي:

معاوية بن أبي سفيان يجسد شخصيته الفنان لجين إسماعيل.

علي بن أبي طالب يجسد شخصيته النجم إياد نصار.

عمرو بن العاص يجسد شخصيته الفنان وائل شرف.

عثمان بن عفان يجسد شخصيته الفنان أيمن زيدان.

أبو سفيان يجسد شخصيته الفنان فادي صبيح.

قصة مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت دولته من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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