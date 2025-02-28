معاوية بن أبي سفيان.. ومضات من سيرة كاتب الوحي وأول ملك في الإسلام

تصدر خلال الساعات الماضية مسلسل “معاوية” محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل يومين من انطلاق الموسم الرمضاني المقبل 2025، والذي يعرض خلاله المسلسل عبر قناة MBC ومنصة شاهد.

سيرة معاوية بن أبي سفيان

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

نسب ونشأة معاوية بن أبي سفيان

وعن نسبه فهو “أبو عبد الرحمن” معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، ولد في مكة، ووالده أبو سفيان بن حرب وكان من زعماء قريش قبل الإسلام، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس.

متى أسلم معاوية بن أبي سفيان

أما عن توقيت إسلام معاوية بن أبي سفيان فهناك روايتين، الأولى ما ذكره الذهبي في كتابه: إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء والتي أداها النبي صلى الله عليه وسلم عام 7 هجريا، وبقي يخاف من أبيه أن يلحق بالنبي، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح.

في حين تتبنى الرواية الثانية ما ذكره العسقلاني في كتابه “الإصابة في تمييز الصحابة” أن معاوية أسلم يوم فتح مكة وذهب رفقة أخوه يزيد ووالده أبو سفيان ووالدته هند بنت عتبة إلى النبي صلي الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم.

وقد رُوي عن معاوية أنه قال: "أسلمت يوم عمرة القضاء ولكني كتمت إسلامي من أبي إلى يوم الفتح".

حروبه ضد الروم وولاية الشام

بعد وفاة النبي محمد صلي الله عليه وسلم في عام 11هجريا، بويع أبو بكر الصديق خليفة له، ليقوم بتولية معاوية قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، فكان على مقدمته أثناء فتح مدن صيدا، وعرقة، وجبيل، وبيروت بالشام.

وبعد أن بويع عمر بن الخطَاب خليفة للمسلِمين بعد أبُو بَكر عام 13 هجريا، عين معاوية واليًا على الأردن، ثم ولاه دمشق بعد وفاة أميرها وأخو معاوية “يزيد بن أبي سفيان”، وثم بعد ذلك وفي أثناء خلافة عثمان بن عفَان، ولاه على بِلاد الشام جميعها، كما جعل ولاة أمصارها تابعين له فأصبح معاوية أول والي على كل بلاد الشام.

أحداث الفتنة الكبرى وثأر عثمان

وفي عام 35 هجريا، قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره بالمدينة، لتقوم نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان بخلع عن جثمانه القميص الذي قُتل فيه وعليه دمه وأعطته للصحابي النعمان ابن بشير وطلبت منه أن يحمله إلي معاوية ابن أبي سفيان أمير الشام وابن عم الخليفة الراحل ويخبره بأنها قد ولته دم عثمان.

فانطلق النعمان متجهًا إلى الشام فوصلها ومعاوية يصلي بالناس يوم جمعة فألقي عليه القميص وهو يقول: "يا معاوية أنت ولي الدم!"، وهو قول معناه أنه مطالب بالثأر من قتلة عثمان.

فأخذ معاوية القميص وعليه دم الخليفة وعلقه علي المنبر، ونادى بالأخذ بثأر الخليفة، غير أن المسلمين في المدينة في ذلك الوقت كانوا قد بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة للمسلمين.

فاشترط "معاوية" أن يأخذ عليا بداية بثأر عثمان لكي يبايعه، لكن كان رأي الخليفة علي بن أبي طالب أن تستقر أمور الدولة الإسلامية خاصة مع سيطرة قتلة عثمان على المدينة بأعداد كبيرة، ومن ثم الأخذ بالثأر من قتلة عثمان.

لتتفاقم الأمور بين الجانبين وتشتعل أحداث الفتنة الكبرى، ويتقاتل الطرفين في موقعة صفين التي انتهت بالتحكيم، وبعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على يد الخوارج، تولى الحسن بن علي الخلافة فرفض معاوية مبايعته لنفس السبب الذي رفض به مبايعة والده علي بن أبي طالب وهو الأخذ بالثأر من قتلة عثمان.

معاوية يتولى الخلافة

فما كان من الحسن إلا أن حقن دماء المسلمين، وأقام عهدًا مع معاوية ينص على أنه يبايع معاوية على ما بايع المسلمون عليه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن يسير بسيرتهم وأن الأمر يعود للمسلمين لاختيار خليفتهم بعد وفاة معاوية وهذا ما لم يحدث حيث عهد معاوية في نهاية حكمه بالخلافة لابنه يزيد من بعده.

وبموجب ذلك العهد تسلم معاوية الحكم فأصبح خليفة المسلمين وجعل من دمشق عاصمة الخلافة.

وفاة معاوية بن أبي سفيان

وفي دمشق توفي معاوية عن 78 عاما، بعدما عهد بالأمر إلى ابنه يزيد بن معاوية ليكون معاوية بذلك أول ملك في الإسلام، ودفن في دمشق وكانت وفاته في رجب سنة 60 هجريا كان خلالها واليًا لـ 20 عامًا وخليفة لـ 20 عامًا أخرى.

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