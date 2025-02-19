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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، عرض "النُص" حصريا على ON ويانجو بلاي

مسلسل النص، فيتو
مسلسل النص، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يواصل الفنان أحمد أمين تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "النُص"، الذي يتكون من 15 حلقة، من إخراج حسام علي، وذلك في عدة مواقع تصوير داخل القاهرة وخارجها.

مسلسل النص 

ومن المقرر عرض المسلسل خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، حيث سيُبث حصريًا على قناة ON، كما سيكون متاحًا رقميًا عبر منصة يانجو بلاي.

تفاصيل مسلسل النص 

يجسد أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة. ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.
المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

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مسلسل النص مسلسلات رمضان 2025 الفنان احمد امين يانجو بلاي قناة ON

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